多年來，口咽癌和子宮頸癌分別是台灣男女前10大癌症，雖然發病時期多在成年，但其實從小就有方法可以預防未來病變。醫師指出，這類主因為人類乳突病毒(HPV)引致的癌症，除了養成良好生活習慣之外，世界衛生組織(WHO)更建議9-14歲青少年在發生性行為前依醫囑接種HPV人類乳突病毒疫苗，把握疫苗的「黃金接種期」，以獲得更佳的保護效果。

臺中榮總兒童感染科陳伯彥醫師指出，根據統計顯示，全球有5%的癌症都與HPV相關，可能導致的癌症或疾病包含：口咽癌及頭頸癌、子宮頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌及菜花等。但人類乳突病毒無所不在，不論男女，一生中有高達8成的可能性會感染HPV。

(圖/台灣兒童感染症醫學會提供)

根據統計顯示，口咽癌和子宮頸癌分別是台灣男女前10大癌症，其中口咽癌更躍升至台灣前十大男性癌症前三名。美國研究指出，自1999年至2015年觀察，每年由HPV導致的男性口咽癌個案數，正在逐年持續上升。

(圖/台灣兒童感染症醫學會提供)

一般認為，HPV是導致女性子宮頸癌的主因，但台大醫院小兒感染科李秉穎醫師也提醒，其實男性更容易受到HPV的感染，且僅有不到2成的男性能對自然感染產生抗體，大增成年後罹患相關癌症的機率。建議家長提高警覺，及早帶9-14歲的孩子前往診間諮詢醫師，接種HPV疫苗。

施打疫苗除了降低日後罹癌風險外，由於HPV又分為低致癌型及高致癌型，感染低致癌型HPV的話，還可能導致尖形濕疣，也就是俗稱的「菜花」。

(圖/台灣兒童感染症醫學會提供)

台灣婦產科醫學會祕書長黃建霈指出，人的一生中接觸到HPV病毒的場合繁多，不只是在性行為時接觸，有時候觸摸被汙染的電腦鍵盤、吃東西沒有洗手也會接觸。美國研究也指出，即便一生只有1名性伴侶，仍有6成的機會接觸到HPV病毒。施打疫苗雖能夠提升保護力，但仍要維持良好生活習慣，才能有效全面防堵HPV上身，保護自己也保護他人。