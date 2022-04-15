前立委、醫師簡肇棟驚訝表示，14歲少年的腰椎出現如此病症非常罕見，詢問之下，才知少年是舉重選手，長久累積的訓練傷害，已讓腰椎出現變形。（盧金足攝）

教練示範運動選手舉重的動作錯誤與正確，影響選手健康重大。（盧金足攝）

台中市議員參選人張芬郁表示，台中市開設的體育班，國小有18所，國中有48所，共計66所，目前只有19所獲補助。（盧金足攝）

台中市目前開設體育班的國小有18所，國中有48所，共66所，目前僅19所獲補助，由教育局每年提供8萬元運動防護員鐘點經費，獲補助的學校還必須是比賽成績優異獲核準通過，對體育班學生的專業照護不足，教練15日憂心表示，有的防護員1周只來1小時，運動員有時肌力帶綁錯，運動傷害體育幼苗。

台中市議員參選人張芬郁、教練和家長等多人今天舉行記者會，要求教育部、教育局共同關心小選手，「運動防護員計畫」應擴及所有設置體育班的國中小學，不要硬催成績枉顧小選手健康。

張芬郁表示，台中市開設的體育班，國小有18所，國中有48所，共計66所，目前只有19所獲補助，由教育局每年提供8萬元運動防護員鐘點經費，獲補助的學校還必須是比賽成績優異才能獲核準通過，對體育班學生的專業照護完全不足。

張芬郁強調，教育部體育署訂定補助高中職(體育發展學校)，得申請晉用運動防護人員，目前台中市有15所高中獲補助，該計畫防護員設置在高中端，由高中尋找鄰近國中小做為伙伴巡迴輔導學校，但沒有強制約束和經費額外補助。

14歲的「阿國」身材壯碩，國小畢業後就讀國中體育班專攻舉重，二年來陸續參加大小比賽，逐漸嶄露頭角，日前，他常覺腰疼由父母帶他到仁化診所就醫，X光一照，沒想到年紀輕輕的他竟開始長骨刺，第12胸椎體、第1、第2、第3腰椎體輕度壓迫性塌陷，第2、3腰椎輕度位移，第2、3腰椎、第3、4腰椎輕度骨剌。

國小畢業後，「阿國」跑去報名舉重體育班，每天要練3小時，接近比賽時則要練6小時左右，努力不懈練出不錯成績，體重60幾公斤，最好紀錄可舉重80公斤。

但一年前他開始出現腰背疼痛，嚴重時痛到彎腰無法挺直，學校的治療師每周來一次，有時會幫他按摩、塗涼涼的，但最近實在太痛了，才由父母陪同看診找原因。

醫師簡肇棟驚訝表示，「14歲少年的腰椎出現如此病症非常罕見」，詢問之下，才知少年是舉重選手，長久累積的訓練傷害，已讓腰椎出現變形。

張芬郁呼籲市府，盡速在國中小進用足夠的運動防護人員，讓孩子就讀體育班的家長不要再有切身之痛，苦惱無能為力幫助孩子。

教練王愷心強調，如舉重運動員在練習時無防護員不知力道錯誤，造成運動傷害，有的學生運動員綁肌力帶錯誤，長久累積運動傷害，有時因此付出結束運動生涯的慘痛代價。