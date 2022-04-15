一般小孩子都非常怕警察，但豐原有一名小女童，一直吵著阿嬤要來逛派出所，豐原警分局秘書室主任蔡季芳日前晚間到翁子所督勤時巧遇，對女童一點都不怕警察感到好奇，還主動抱女童，充分展現親和力，連阿嬤看到後，立馬改觀警察嚴肅的刻板印象。

豐原警分局秘書室主任蔡季芳13日晚上7點許到翁子所督勤，進門不久，有一位阿嬤尾隨進來，值班同仁以為來報案，探詢之下才知是阿嬤帶孫子出來散步，禁不起小孫女央求要進來看看。

蔡季芳聽後特感好奇，問年紀相彷的阿嬤說，「小時候大人都用警察來嚇唬小孩，再不乖就叫警察來抓你，您小孫女怎不怕警察？」阿嬤表示，我家住附近，每晚小孫女都會要我帶她來派出所前面走走，否則她就不睡覺，「對警察一點都不會害怕，很奇怪耶！」

蔡季芳測試一下，抱起小女娃在所內參觀，小女娃不害怕不抗拒，還學警察婆婆比讚的手勢，拍下了可愛的畫面。蔡季芳邀阿嬤明年帶小孫女來參加小小警察營，長大後說不定是警察幹部國家棟樑喔。

阿嬤連連道謝直說，警察都給人嚴肅印象，要不是孫女吵，要讓她如願，她才不敢進來，但看到警察這麼和藹可親平易近人，嬤孫今晚真是奇遇記。