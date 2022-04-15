MOSFET(金氧半場效電晶體)設計廠杰力(5299)不受消費性電子市場疲軟衝擊，在商用市場持續強勁下，第一季財報告捷，稅後純益、EPS皆創下單季同期新高，杰力也預告，現階段並未看到產業有反轉跡象，產能依舊無法滿足訂單，杰力今股價強勢帶量衝高，一度大漲8%、最高達191.5元，站回月線、季線。

在商用市場需求強勁下，杰力首季財報淡季不淡，單季獲利1.98億元、季增加29%、年增加78%，每股稅後純益5.53元，包括稅後純益、EPS皆為單季同期新高。

就MOSFET市場展望來說，杰力認為，短期因為大陸擴大封城影響大陸消費者購買需求，包括PC、智慧機以及TV等消費性產品，但車用、高效運算、物聯網等仍為強勁，目前杰力獲得產能仍無法滿足客戶需求，在維持健康毛利率前提下，杰力將持續積極爭取營收成長，今年預計NB占比營收依舊約6~7成，其中商用可望佔半，目前儘管消費市場減緩，但商用市場仍未見到減緩跡象。

至於產能上，杰力預計今年產能可微幅增加，但有鑑於今年第二季手機、TV市場疲軟，杰力看好將是一個洽商爭取更多產能的好機會，預計未來1~2年可望獲取更多產能，以應付2023年底前新高階應用所需。