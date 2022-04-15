將賄選刑度從最高3年改7年、罰金最高9萬調高至1千萬的《農會法》修正草案，由於農委會已將原擬增列1／3官派專業理事的條文刪除，避免政府遭質疑過度干預農會。因此，該草案今送立法院一讀會時，並未有任何黨團表示異議，目前已順利交付經濟委員會審查。

面對農會選舉賄選傳聞不斷的現況，行政院於日前提出《農會法》修正草案，將現行賄選刑度僅為3年以下有期徒刑，擬修改為3年以上、7年以下；併科罰金則從9萬元以下，調高為最重1000萬元。且考量現行案件審理過程漫長，使得涉案當事人明明已卸任職務，案件卻仍未完成審理，因此修法草案也明訂必須在6個月內審判完畢。

對於先前國民黨團質疑修法擬由中央主管機關指派專業理事，名額最高可達到1／3，形同介入農會自治，「選不贏就官派」，農委會在將草案送交政院審議核定前，就先刪除原擬1／3官派專業理事的條文。儘管民進黨立委蔡易餘事後表態，政府應堅持官派1／3，但最終政院版本仍是未見相關條文草案，也暫時化解政府過度干預農會自治的爭議。

此外，此次修法重點還包括，為強化各級農會自治精神，總幹事任期屆滿未能產生時，刪除得由上級農會、中央主管機關遴派合格人員代理規定，改由各該農會依照主任秘書（秘書）、會務部主任等職務位階，依序代理。

同時，為提升農會聘僱人員素質，並提高農會統一考訓作業之公信力，明訂中央主管機關訂定統一考訓辦法，督導中華民國農會辦理。另外，增訂對於農會理事長(常務監事)無正當理由不召開會議超過二個會次應予解除職務，及理(監)事連續二次無故缺席會議者視同辭職規定。

由於此次《農會法》修正草案內容，主要鎖定遏止農會賄選歪風，強化農會人力素質，因此，草案今送立法院院會宣讀後，國民黨並未表示異議，全案已順利交付經濟委員會進行實質審查。