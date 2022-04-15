學習歷程檔案問題多，但當中最為人詬病的是「教育商品化」、「軍備競賽」爭議，甚至已有大學還有業者，公然在個人網站或網路上分享資訊、販售。家長無奈，認為良好的升學制度已變了樣，只能砸錢讓孩子完成這項任務。教育部則坦言，沒有權限讓網拍下架類似服務，此部分屬經濟部權責。

立委洪孟楷今(15)日舉行記者會，討論學習歷程檔案在電商平台販售議題。

新北市中小學家長會長協會高中教育委員會主委許可昇表示，學習歷程檔案的問題主要在兩方面，其一是得經過老師認證，但老師又並非這方面的專家，特別是課堂表現不好的學生，便有可能在外花錢，突然弄出一份非常厲害的報告。再者則是大學招生專業化，讓孩子參加大學舉辦的營隊，增加專業技能，並將此納入學習歷程檔案，實在是過了頭。

許可昇也提到，學習歷程檔案研擬目的，是想紀錄孩子的學習過程，如果可行，可開放學生在高二或高三上學期修改，現在則是問題一大堆，一定會有人想要從中牟利，如此讓人不禁認為，研擬這項政策的團隊人員離教育現場太遠，且宣導不夠，讓家長與學子難以適從。

立委洪孟楷指出，坊間有業者在電商上販賣學習歷程檔案，但在網路上根本找不到賣家是誰。而高中生的家長大多位於40到50歲間，為求好心切，如果聽到孩子有同學也花錢準備學習歷程檔案，一定也想要比照辦理，否則擔心輸在起跑點。

洪孟楷呼籲，這起教育亂象提出之後，希望教育部正視，不要讓學習歷程檔案變成「軍備競賽」、「商業競賽」

教育部國教署署長戴淑芬回應，針對學習歷程檔案亂象，教育部會加強宣導、溝通與說明，避免學生與家長受騙。

至於電商販賣學習歷程檔案，是否能夠讓其下架，戴淑芬坦言，教育部沒有這方面的權限，這部份業務應屬經濟部管轄權限。