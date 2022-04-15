台積電毛利率第1季表現與第2季展望優於預期，全年美元營收成長有機會超過展望的25%至29%，法人紛紛調高台積電營運預估，預期今年每股純益將逾32元。

受惠成本改善效益，及有利的匯率，台積電第1季毛利率躍升至55.6%，較市場預期高出1個百分點以上水準。台積電並預期，第2季毛利率將達56%至58%，仍較市場預期的55%高出1至3個百分點。

在高效能運算需求強勁驅動下，台積電預期今年美元營收成長可望達到或超過展望的25%至29%區間的高標。

法人紛紛調高台積電今年營運預估，預期今年每股純益將達新台幣32元以上水準。法人認為，台積電今年營運展望樂觀，主要是製程技術領先的效益，贏得更多輝達（NVIDIA）與高通（Qualcomm）訂單。

只是消費性市場需求疲軟，法人持續關注未來半導體產業可能進行庫存調整的風險。（編輯：林淑媛）1110415