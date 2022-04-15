最新民調顯示，國民黨立委蔣萬安若參選台北市長，他和潛在對手、衛福部長陳時中的支持度相差不到3個百分點，是有史以來最接近。蔣萬安今表示，民調都是起起伏伏參考，最重要的是持續在地方了解民眾需求，我想這部分我們都會持續關注，作為參考。

對於陳時中是否該做好防疫、別想選舉，蔣萬安則說，民眾現階段非常關注疫情的發展，近期連續幾天都是破百確診案例，很快都會破千甚至更高，觀察其他國家的案例，如果接下來我們的目標是要開放，就勢必要經過這樣的狀況，那政府到底準備好了沒有？

蔣萬安說，現在不管是疫苗覆蓋率、抗病毒藥物和在宅照護政策等，民眾都很關心，照其他國家做法，大概要準備人口數5％，但現在相關數據顯示，抗病毒藥物是遠遠不足，這部分政府都應該做好準備，他在立法院也提出質詢，我們希望能夠盡快，除了確定我們的戰略目標，相對應的SOP措施也應該趕快訂出來，讓民眾有所依循。

對於綠營認為把疫情顧好，那就對陳時中最好的輔選。蔣萬安則說，不需要有太多選舉的考量，政策推出只要是為民眾好，永遠把民眾放在第一位，這樣子來做才是民眾所期待的。

另一方面，民調也顯示台北市副市長黃珊珊基本盤達20％，未來恐會即起直追。蔣萬安則說，民調都是起起伏伏，就當參考，接下來會有非常多的民調出來，越接近選舉越是如此，但如何真正了解民眾、各世代需求，提出很多解決方案，他都會持續在做，也是未來持續在做的事情。

至於是否會因疫情減少行程。蔣萬安則說，一切都遵照指揮中心規定，他當然會按照原本步調，民眾也希望能夠維持原來的生活，一般的經濟活動也應該要維持住，所有地方政府也會擬定相對應規範，大家就共同遵守做好防疫。