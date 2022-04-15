國民黨參選新人參加藍海戰鬥營始業式。（洪靖宜攝）

藍海戰鬥營始業式。（洪靖宜攝）

年底高雄市長選舉，國民黨人選至今未定，國民黨祕書長黃健庭秘書長到高雄參加藍海戰鬥營始業式，突然爆出原先3月底要公布高雄市長人選，其實就是鎖定羅智強，但未料後頭他卻宣布參選桃園市長，因此目前仍在徵詢黨內同志的意願，甚至也保留跟無黨籍，或者是在野的政黨的合作空間。

國民黨秘書長黃健庭15日出席藍海戰鬥營始業式，他會前受訪被問到高雄市長人選進度，他表示，自己曾經說過希望能在3月底敲定高雄市長人選，但他突然爆出：「當時就是鎖定羅智強！他也表達高度意願，後來很突然轉到桃園，所以又碰到新的狀況，因此目前正持續徵詢黨的同志，同時也保留跟無黨籍，或者是在野政黨合作空間。」

至於何時可確定高雄市長人選？黃健庭說，民進黨在許多非執政的地方，像是新北、桃園、甚至台中也都還沒底定人選，因此沒有一定要著急來出牌，正努力尋找有戰力有條件人選。

而這場「藍海戰鬥營」15日上午於國民黨高雄市黨部舉辦，包含祕書長黃健庭、還有將角逐台南市長的謝龍介、組發會主委許宇甄、高雄市黨部主委許福明，是為了提拔青年參政，國民黨推出青年民調加權，規範黨內青年參選人需參與，內容針對議題攻防、文宣美學、選戰實務等課程，幫助缺乏實戰經驗的新人提升戰力。

黃健庭說，不否認過去國民黨在年輕世代經營較為不夠，因此在黨主席朱立倫上任後就相當看重這塊，包含青年加權最高可加到百分百，是國民黨歷年來最高，也成立青年事務委員會，能看出國民黨對於青年事務上的誠意，針對中生代如果是第一次參政也有30％加權，但也不是青年百分百加權就能勝出，還是以地方經營最為重要。

他也提醒，台灣每一年增加20萬張選票，每年都會增加新首投族，如果不能努力爭取，等於把大好江山拱手讓人。該場戰鬥營開場後就一一由各擬參選人上台用一分鐘介紹自己後，並互相經驗討論，接著下午黨主席朱立倫也將親自出席。