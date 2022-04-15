副總統賴清德今上午出席歌壇耆宿文夏告別禮拜，代表蔡總統頒贈褒揚令，文夏長女王文姬代表接受，賴清德致詞表示，在他心中，文夏老師是臺南的光榮；在國家眼中，文夏老師是臺灣的瑰寶。

賴清德致詞時指出，今天他懷抱著尊敬及感謝的心情參加王瑞河老先生，也就是文夏老師的告別禮拜，與大家共同追思懷念文夏老師精彩的一生。

他說，這個月初六，當他知道文夏離開的消息，內心很不捨，這不只是文夏家屬的損失，也是臺灣流行音樂界、演藝界和文化界的共同損失。

他指出，文夏是臺南人，他在臺南民權路上的家出生長大，5歲時在臺南聖教會唱詩班展現天分，文夏的藝名實際上也是來自母親所開設的「文化洋裁班」，可見文夏對母親非常孝順。另外，文夏就讀臺南高商時，和在臺南市立初中教書的許石研究音樂，還到恆春採集民謠，並請陳達唱〈思双枝〉，顯見文夏對臺灣傳統歌謠的保存深具貢獻。

賴清德提到，2011年在他擔任臺南市長任內，曾舉辦臺南市國際龍舟錦標賽，當時亦邀請文夏回到故鄉表演，讓臺南鄉親一睹文夏丰采。

他說，文夏老師曾經說過：「不能在臺灣的土地上唱臺語歌，是我這輩子最痛苦的事」。因此當時，文夏不僅唱臺灣歌、演臺灣戲、積極推動臺語文化發展，更創作上千首以上的臺語熱門歌曲，包括《媽媽請妳也保重》、《黃昏的故鄉》、《媽媽我也真勇健》、《十八姑娘》等，不僅為臺語流行音樂奠定堅實的基礎，溫暖臺灣人的心靈，也讓海外遊子思鄉的心情得到安慰。

他指出，文夏獲2004年文化總會國寶級藝人獎章、2011年金音創作獎傑出貢獻獎，以及2012年金曲獎特別貢獻獎。今天告別禮拜，蔡總統很關心，也很愛聽文夏老師的歌曲，並且很尊敬文夏，因此特別派他代表總統及國家頒發褒揚令，表彰文夏對臺灣的貢獻。

最後，賴清德也引用聖經的一段話「美好的仗，我已經打過；該跑的路程，我已經跑盡；該守的信仰，我已經持守」，祝福尊敬的文夏老師，安息永懷，希望主耶穌基督能用愛平撫文夏老師家屬的悲傷，勇敢面對未來，也祝福在場的所有好朋友一切平安。

總統褒揚令全文為：

歌壇耆宿文夏，本名王瑞河，勤悃宏朗，明慧早達。髫幼展露天分，胸懷絲竹奇能；因緣際會，奔赴日本就學，脩習聲樂譜曲，袪衣受業，遐抱弗移，開啟越六十載創作彈唱之音樂人生。嗣籌組文夏四姊妹樂團，允為寶島流行樂團前驅；先後錄製逾一千二百首名曲，尤以〈媽媽請妳也保重〉、〈黃昏的故鄉〉、〈再會呀港都〉等經典佳品揚稱，豐贍多元，寫實雋永；沾溉沁潤，深入民心。

復跨足臺語電影表演，其於《臺北之夜》中，搭配主題曲、插曲播放，引領隨片登臺之演唱風潮，覃思穎異，吐舊容新。曾獲頒文化總會國寶級藝人獎章、金音創作獎傑出貢獻獎、流行音樂金曲獎特別貢獻獎暨臺北文化獎特別獎等殊榮。綜其生平，體現本土時代歌曲內涵，彰顯臺灣藝術文化軌跡，才具志圖，賡傳興詠。遽聞嵩齡辭世，軫悼良殷，應予明令褒揚，用示政府旌崇遺徽之至意。