施孝榮受邀下月「池上春耕野餐節」開唱。（台東縣池上鄉文化藝術協會提供）

「池上春耕野餐節」將於5月14日在台東池上舉行，由於前2年受疫情影響而停辦，主辦單位今年考量民眾已普遍施打疫苗、疫情可控的情況下決定復辦，配合政府的防疫措施讓大家有一個到戶外享受自然的時光；特別的是，今年節目由民歌時期發跡且在協會擔任藝術總監的創作歌手王新蓮提出構想，她有感於當年民歌帶給大家的美好回憶，特別邀請民歌界四王一后施孝榮、殷正洋、王瑞瑜、李明德和鄭怡親臨池上參與演出，用歌聲帶大家重溫當年美好時光。

對於第一次受邀到池上獻唱，5位歌壇前輩都充滿期待。施孝榮對民歌有著深厚情感，表示：「民歌對許多人來說不但是成長軌跡，更代表了一整個世代，從沒想過能在池上演出，對我來講是非常新鮮的。」殷正洋則認為民歌走到現代，雖然像是美好回憶，但它的精神卻一直影響著流行樂，「當年民歌創作幾乎都是貼近生活，我已經可以想像在稻米之鄉池上演唱民歌時，不管是〈鄉間小路〉或〈小草〉等其他歌曲，在池上的天空飄揚起來，大家都會非常開心，一起唱、一起感受美好記憶及溫暖能量」。

五人之中唯一的紅花「鄭怡」，2018年從加拿大返台後，不但開了個人大型售票演唱會，還跨界參與戲劇演出，近期作品《愛的混混》更入圍今年金馬奇幻影展，且她去年因疫情嚴重開始嘗試做直播節目，粉絲人數因此增加不少，鄭怡表示這些事都是自己年輕時沒做過的，感覺特別新鮮，就像這次要去台東演唱的心情很興奮，「台東是很美的地方，之前去花蓮拍戲時，火車經過兩次都過門不入，終於要在5月如願以償，我覺得在大自然裡辦演唱會，是很特別的經驗，非常適合民歌」。

鄭怡認為民歌本來就是很接地氣、很貼近人和環境的歌曲，「它的音樂型態不需要華麗舞台，也不需要編製龐大的音樂和燈光效果，它可以跟大家互動自然的演唱，我覺得『自然』就是我們這次的主題吧」；而五人之中高人一等的王瑞瑜也希望大家呼朋引伴一起到台東池上聽民歌，聊起保養之道，王瑞瑜分享「平常就是多睡覺、多喝水，沒事多聽音樂多唱歌，保持好心情，還要特別注意體重，不能太胖，維持骨頭的健康」。

跑遍全台演唱經驗豐富的李明德，從小生長在東台灣的花蓮，小時候家裡住在稻田中央，對田園有一份濃濃的情感，他回憶幼年時常聽到田裡青蛙的叫聲，但四周稻田比較少見大樹，所以這幾年他也樂衷種樹，跟童年嚮往大樹有很大關係；對於這次能到池上表演，李明德說：「當年立定志向想要唱民歌，民歌跟自然美景搭配是很棒的一件事，不管是不是能帶大家回到過去的美好，但很希望陪大家一起找回初心，也非常歡迎朋友到時候一起唱歌。」池上2022春耕野餐節門票已於全台統一超商門市及ibon售票網開賣。