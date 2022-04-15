上海市官方通報，統計14日全天新增本土確診3200例、無症狀感染者1萬9872例，合計2萬3072例，較上日出現回落。上海市副市長彭沉雷15日表示，本輪疫情以來始終堅持「動態清零」總方針，嚴格落實疫情防控各項措施，按照「應隔盡隔」要求，積極籌措本地密接人員隔離房源，

根據澎湃新聞引述彭沉雷說明，為做好本地密接人員集中隔離，各區想方設法，通過徵集、騰挪、歸併等方式，盡力做好房源儲備。目前籌集的房源基本可以滿足當天生成的密接人員隔離要求。在本市密接隔離房源籌集過程中，國家相關部門還積極協調江浙兩省提供房源。

彭沉雷表示，集中隔離場所嚴格落實各項防疫要求，規範設置「三區兩通道」，對消毒清潔、安全保衛、後勤保障、垃圾處理等方面也有規定。同時對工作人員進行嚴格管理，要求接種疫苗後才能工作，期間集中住宿、封閉管理，並進行高頻率核酸檢測，以此防止集中隔離點出現交叉感染，防止出現疫情外溢風險，防止發生安全管理事故。

他指出，密接人員隔離場所管理服務涉及到很多方面，會竭盡全力做好相關工作，確保隔離觀察人員健康安全，也表示工作還存在很多不足，請廣大市民監督幫助，提出意見建議、一定盡全力改進。