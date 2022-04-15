澎湃新聞報導，上海市15日舉行疫情防控工作新聞發布會，老年人是疫情當中特別需要關注群體，上海市副市長彭沉雷說明上海採取停止探視、全員核酸檢測、預防性消毒、加強疫苗接種和中醫藥預防等四大措施，最大程度地降低養老機構出現院感風險。

彭沉雷表示，養老機構疫情防控工作是重中之重，從嚴從緊加強管理，主要措施有：

一是自3月1日起，要求全市所有養老機構停止探視；3月10日起，實行全封閉管理，所有人員不進不出。4月2日起，進一步從嚴強化養老機構的物品物資和人員管理，禁止院外與院內人員私下傳遞物品，明確各類快遞、物品必須嚴格消殺方可入院。

二是對全市所有養老機構開展全員核酸檢測。其中，工作人員每兩天一次，老年人每周兩次，有部分機構補充開展了抗原檢測。

三是加強環境消殺。開展養老機構預防性消毒專項行動，特別是對重點部位、重點區域，加強消毒消殺頻次，確保環境衛生。

四是加強疫苗接種和中醫藥預防。在疫苗接種方面，一方面對於符合條件的老年人，通過積極引導，在徵得老年人和家屬同意前提下，做到「能種盡種」。另一方面，對養老機構工作人員要求「應種盡種」，對因各種原因未按要求接種疫苗的工作人員，全部調離一線崗位，不得從事直接接觸老年人的服務工作。同時，按照《上海市新冠肺炎中醫藥預防工作方案（2021版）》，積極推進養老機構內老年人及工作人員的中醫藥預防干預，充分發揮中醫藥的積極作用。

採取這些措施，目的是為了最大程度地降低養老機構出現院內感染的風險，但也會帶來不便，對此感同身受。但強調並始終堅持：封閉管理，不阻斷關心與關愛通道。

40多天來，上海全市養老機構一直在堅持「視訊探訪」制度，工作人員協助老人與親屬通過視訊報平安、嘮家常，很多機構把老人在機構內的生活場景拍攝下來，通過抖音和視訊發給家屬，慰藉思念、減少牽掛、消除不安。很多機構也在符合防疫規範的前提下，開展各種各樣的趣味活動，最大程度緩解老人的孤獨和焦慮感。