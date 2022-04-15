Sources: Nets three-time All-Star Ben Simmons is targeting a return within Games 4-6 (April 25-29) of first round series vs. Celtics.



Discussing Simmons and more on @Stadium NBA Playoff Preview Show: https://t.co/bEFYKs2ObS — Shams Charania (@ShamsCharania) April 14, 2022

先前評估有機會在今年季後賽首輪G1宣告傷癒復出的籃網後衛班西蒙斯，15日又遭《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，班西蒙斯最新可能復出的時間將是首輪G4到G6期間，也就是4月26到30日期間，這次爆料的真實性再次引發爭論。

籃網總教練納許今天被問到班西蒙斯，口氣仍然相當保留，「班西蒙斯仍處個人訓練階段，還沒到最後衝刺，能否復出取決於他自己，他是球隊核心之一，他有可能復出，也有可能不回來，對我們來說，我們仍專注於當前陣容，不會失去應有關注。」

籃網招牌球星杜蘭特也抱持跟納許同樣立場，強調這一切還是取決班西蒙斯自己的態度，「關於班西蒙斯的復出，我不會給他額外的壓力，只希望他可以盡快康復，至於我自己的話，正在努力替季後賽做好準備，我們全隊都抱持一樣態度。」

班西蒙斯本季還沒上過場打球，就算在今年交易截止日前夕從七六人跳槽籃網，他的心理狀態與背傷問題，卻讓他連參加籃網團隊訓練都沒辦法，接下來就看他何時可以正式參加籃網訓練，屆時才有辦法確認他能否趕在今年季後賽提前復出上場。