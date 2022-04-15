美國財政部長葉倫，14日在大西洋理事會演說，警告中國應挺身而出，勸告俄羅斯停止戰爭，如果中國站在俄羅斯這一邊，中國經濟恐怕會面臨嚴重後果。財信傳媒董事長謝金河表示，俄烏戰爭讓世界加速分化為兩個敵對競爭的陣營，全世界選邊站的壓力有增無減，更多國家想兼顧兩國陣營，但「腳踩兩條船」的國家會愈來愈困難。

謝金河在臉書發文指出，平常發言以貨幣和財政政策為主的葉倫，突然對俄烏情勢及中國要不要加入對俄羅斯制裁行列發言，看起來很不尋常。也許是她看到一些數據，例如，剛剛公布的中國3月進出口統計，這當中，中俄雙邊貿易額116.69億美元，比去年同期成長12.76%，今年首季中國對俄羅斯出口2430.3億人民幣，比去年同期成長27.81%，顯示全球對俄羅斯展開經濟制裁，但中國和俄羅斯生意照樣進行。

他提到，這次中國的理論大師李光滿也發文表示，中國要從歐美制裁俄羅斯中得到教訓，包括平台的中立性、以美元為主體的SWIFT、衞星、芯片和財產等可能遭凍結，還有錢放在像瑞士中立國的危險性，都必須全面檢討。看起來，中國會進一步和西方經濟脫鈎。

經濟學人智庫這次也提到烏克蘭戰爭帶給全世界10個層面的改變，包括俄羅斯深化與中國的結盟、加速軍備競賽、全球民主陣營受到更多挑戰、歐洲安全再獲聚焦等，其中最值得關注的是，世界加速分化為兩個敵對競爭的陣營，有些國家會選邊站，更多國家想兼顧兩國陣營，但腳踩兩條船會愈來愈困難。

謝金河認為，經濟學人智庫這個表述，台灣一定感受最強烈！從川普發動的美中貿易戰以來，台灣重量級企業人士最喜歡站出來示警，呼籲台灣千萬不要選邊站，免得被大象踩死。但這次俄羅斯入侵烏克蘭，全世界選邊站的壓力有增無減，地緣政治的張力也愈來愈大，未來的衝突可能隨時會發生。