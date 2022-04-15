高雄國際鋼鐵經營協會14日晚召開臨時會員大會，會中，通過「理、監事選舉得採用通訊選舉」等兩項組織章程修訂案，並邀請屏東縣長潘孟安做專題演講；他闡述了屏東的優越條件，期盼鋼鐵企業界踴躍前往屏東投資。

高雄國際鋼鐵經營協會是在高雄漢來飯店巨蛋會館召開第23屆第1次會員大會，由理事長王隆興主持，會中，通過兩項組織章程修訂案。

其一是，因應疫情的關係，理事與監事的選舉得採用通訊選舉，而通訊選舉辦法之相關規定等事項，提經理事會議通過後實施，並報請主管機構備查。

其二是，理事與監事的任期為兩年，得連選連任。至於理事長之任期為兩年，修改為得連任一次為限。在此之前，理事長都沒有連任過。換句話說，往後理事長即可連任一次。

與此同時，會中，也邀請潘孟安縣長以「下一站，屏東」為主題進行專題演講。他主要提及近幾年來屏東的蛻變，已造就出許多優越的條件，不僅不缺水也不缺電，同時，醫療設施等更大有進步，「此時，投資屏東正當時！」

以電力方面而言，到今年3月為止，屏東縣綠能網併網量924MW，每年約可發電15.2億度，供應27.9萬戶住宅用戶，今年將邁向100％的民生綠電，而未來在中央政策支持下，工業用電也將朝綠能供電發展。

接著，潘孟安話峰一轉，他指出，全世界碳中和的減碳新潮流趨勢下，綠電即是訂單的象徵。基此，他希望僅是「一溪之隔」的高雄企業界老關，尤其是在座的鋼鐵業CEO能夠踴躍前往屏東投資！