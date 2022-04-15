近年受極端氣候影響時常有久旱不雨的現象，配合水資源競用區耕作制度轉型，合理分配農地水資源利用，改種植雜糧作作物降低稻作面積政策，有效引導農民轉作低耗水作物，以因應氣候變遷調整耕作的模式，降低停灌的風險，農糧署北區分署輔導桃園市新屋區農會與金酒公司契作釀酒高粱，推廣耐旱新品種釀酒用高粱「台南7號」及「台南8號」節水作物，同時具有耐旱、耐淹、抗病蟲害等優點，成為農業節水、提高國產多元化雜糧自給率及推動穩健臺灣釀酒高粱生產供應鏈的抗旱作物新選項。

農糧署北區分署表示，2022年第1、2期作在北部地區桃竹苗三縣市擇定新屋區、觀音區、新豐鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮及西湖鄉等7個鄉鎮區，配合第1期作水資源競用區耕作制度轉型的大區輪作政策及輔導第2期作轉作雜糧作物的策略。

農糧署北區分署指出，推廣第1期作種植釀酒用高粱「台南7號」約93公頃；第2期轉作種植「台南8號」約224公頃，總計317公頃，藉由水稻及釀酒高粱進行水旱田輪作降低稻作面積，高粱採粗放栽培管理方式，可不灌溉或是只灌溉1次，每公頃灌溉用水量最多為1,300公噸，與稻作相比較至少可節水10,700公噸，有效減少農業灌溉用水，作為稻田轉種抗旱低耗水水作物的新選項，農民將不用煩惱用水問題。

為了推動建立長久穩定供應鏈，金酒公司提供3年（2022-2024年）釀酒高粱長期合約與農會契作生產，農糧署通過輔導桃園市新屋區農會作為契作營運主體成立雜糧集團產區導入產銷履歷，並整合桃園、新竹及苗栗等7個鄉鎮區農會為窗口，依酒廠需求契作生產，建立全新契作合作模式，期逐步擴大高粱產業規模，推展國內高粱自給率。

農糧署指出，因應國際供應鏈短缺影響，通膨導致進口原物料上漲趨勢，透過契作方式提供金門酒廠取得國產穩定原料供應，與產業界攜手合作，金酒公司高粱契作保價收購及綠色環境給付計畫補貼獎勵，可以增進農民收益，共創多贏新局面。