護國神山台積電去年11月正式宣布設廠高雄後，吸鈔力強勁，連北部大咖也「南漂」高雄置產，大同集團第四代、新美齊集團關係企業凱銳控股董座林傳凱，砸重金3.37億元，一口氣買下高雄建國路2棟透天店面，2筆連棟交易，如果換算土地單價，每坪成交價約72萬元，創下該地段歷史新高價，未來有可能申請危老都更，新建大樓。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮15日表示，從2021年11月開始，到今年1月，便有仰德建設、元建築開發、老四川餐飲、以及「傳喬投資」等，分別在盬程區公園二路、苓雅區中山二路、前金區中華三路、和鳳山區建國路三段的4筆購買連棟透天整合的案例。

李家妮指出，觀察這幾筆雙透天合購交易的共同特色，大多是高屋齡、具地段優勢，且帶店面效益、價值性高的商業地，推估投資人多是醉翁之意不在酒，目光多鎖定其土地價值，尤其高雄優質素地日益難尋，為有利整合，不乏一步步收購這些帶地上物的標的。

她說，由於透天產權單純、土地價值高，相鄰建物一起打包買下，不但可擴大面寬與基地面積、也可取得更完整地形街廓，如屋主為同一人，合購議價空間也更具彈性，加上危老條例獎勵逐步邁入2025年歸零，也讓這些老透天更為吃香。

其中的鳳山區建國路三段2棟連接的透天建物，買家「傳喬投資」的負責人，正是大同集團第四代、新美齊集團關係企業凱銳控股董事長林傳凱，李家妮表示，根據內政部實價登錄揭露，成交的其中一棟屋齡27年、佔地218.71坪，隔壁屋齡44年，佔地245.33坪的4層樓老透天，去年11月各以約1.79億元及1.58億元一起被買下，總計豪擲約3.37億元，如果換算土地單價，每坪成交價約72萬元，創下該地段歷史新高價。

台灣房屋美麗島中正加盟店東劉坤旺表示，去年底台積電設廠效應陸續發酵，吸引各大投資人高價積極搶進，擁有高身價的這2棟透天，正臨的建國路三段為省道台1線，沿路各類商家林立，也聚集不少大型汽車服務廠，車人流密集，雖商機旺盛，但推估買家應是看中其土地價值，更勝於店面投資效益。

劉坤旺認為，該基地鄰近東高雄房市一級熱區文山特區，距離台鐵鳳山車站僅約3分鐘車程，地段機能性佳，近年，文山特區房市熱度逐漸外溢，鄰近優質房地物件，備受投資人青睞。

他說，這2棟透天一起併購，主建物含周邊空地，合併6筆地號可取得約464坪用地，合併後基地面寬擴大至近40米，後方尚有約7到8米通道，可連通至文西街，雖地形前大後小不夠方正，但地坪寬闊、前臨路後臨街，且地上物如符合危老建築，也可合併鄰接建物或土地辦理容積獎勵，頗有利於未來各項開發規劃，也讓此透天更具身價。