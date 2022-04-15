知名圖文創作家-辛卡米克貓合作，活動現場將有辛卡貓裝置桐花林中。(圖／新竹縣政府提供)

辛卡米克貓聯名文創闖關好禮(一)。(圖／新竹縣政府提供)

辛卡米克貓聯名文創闖關好禮(二)。(圖／新竹縣政府提供)

「2022新竹遶桐花-桐花森林遇」系列活動正式開跑囉！今年新竹縣政府文化局特別選定寶山水庫為主場，藉由桐花祭與寶山在地觀光資源及產業連結，4月16日將於沙湖壢藝術村舉辦活動開幕式，系列活動包含賞桐花茶席、湖畔咖啡體驗輕瑜珈、不插電音樂會等等，縣長楊文科邀請大家一起來漫步桐花林，享受大自然湖光山景。

新竹縣長楊文科表示，桐花象徵客家人敬天地、重山林之傳統，強韌的生命力，客家人的硬頸精神，為推廣新竹縣客家桐花祭，這次特別跟知名圖文創作家-辛卡米克貓合作，這次活動會場將有滿滿的辛卡貓陪民眾沉浸於桐花林中，4月16日於寶山水庫沙湖壢藝術村周圍舉辦「桐花森林遇」，展開一系列精采活動如：不插電音樂會、湖畔茶席、咖啡瑜珈、環湖闖關換辛卡米克貓聯名贈品、文創市集。歡迎大家至寶山水庫欣賞湖光風景，也一同來欣賞屬於新竹縣桐花祭的浪漫五月雪！

在這浪漫的4月份，歡迎大家來寶山遶桐花，除了從4月16日至5月7日每週六的寶山遶桐花小旅行活動外，4月23日在寶山水庫沙湖壢咖啡館前舉辦2022寶山鄉桐花祭-寶山遶山花活動，活動從8:30至14:00有「水庫桐花闖闗健行」環湖賞桐，完成闖關還有紀念品可以帶回家，並邀請客家樂隊天團「打幫你樂團」、客家電視歌曲冠軍「甜心萌主－曾怡玲」；大朋友小朋友們最愛的【夢幻魔術秀】、【陀螺秀】及多元互動的【桐花趣味競賽】、【桐花摺紙及手抄紙DIY】；竹塹公主的【小提琴桐花音樂會】；現場還有客家美食享用、平板電腦【摸彩活動】，讓你有玩有吃還有機會把平板帶回家。

除了4月16日、04月30日、05月07日三天在寶山水庫舉行一系列結合自然及人文之美的活動外，桐花祭期間更可藉由輕旅行體驗新竹縣「芎林輕澗賞桐趣」、「新埔桐花小旅行」、「寶山繞桐花」、「北埔大湖賞桐賞螢」等鄉鎮桐花小旅行活動，感受客庄美食及產業文化之美。活動詳情可至新竹縣政府及文化局官方網站查詢，歡迎大家做好防疫措施，共下來新竹縣欣賞靚靚的油桐花！

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