《北京青年報》報導，上海市15日召開疫情防控新聞發布會，針對有市民去急診時遇到核酸檢測時間較久的情況，相關部門負責人表示，已要求各級的公立醫療機構，尤其是在急診、發熱門診這些重點科室，必須要全力保障開放，嚴格落實首診負責制，還有急危重症的搶救制度，要保障醫療的服務。

報導稱，因為考慮到當前疫情防控形勢的嚴峻，同時為了保障這個廣大患者的就醫安全，避免交叉感染發生，也盡可能減少對醫院的運行的影響。患者在就診的時候，醫療機構會要求患者提供核酸檢測報告，少數人可能沒有核酸報告，有的人核酸檢測的時效過期了。在這種情況下，醫療機構會開展核酸檢測服務，瞭解他的情況，同時進行相關的醫療處置。

據報導，如果是需要緊急手術的，用專用的隔離手術室進行手術救治，有明確的規範和要求。「我們是要求不得以等待核酸檢查結果為由拒絕、推諉患者延誤治療。為了加快核酸的檢測，要求醫療機構在疫情期間，實驗室24小時運行，增加人手，增加排班，盡量減少患者等待時間。」