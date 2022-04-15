舉行「停課標準一國多制，師生家長無所適從」記者會，出席的立委高虹安（右二起）、邱臣遠等人呼籲政府對學校停課標準提出完善配套措施，並盡速採買12歲以下兒童疫苗。（姚志平攝）

民眾黨立院黨團今召開記者會，針對教育部在本週宣布放寬校園確診停課標準，立委高虹安指出，許多家長對放寬停課標準憂心忡忡，政府應與各縣市地方政府溝通停課標準機制，別讓全台家長們無所適從，並啟動校園第三劑疫苗施打計畫，及盡速評估5-11歲孩童施打疫苗的合適性和BNT疫苗採購進度。

台灣民眾黨立委邱臣遠、高虹安以及新竹市議員參選人宋品瑩、葉國文今召開「停課標準一國多制，師生家長無所適從」記者會。

高虹安指出，教育部公布停課標準後，引發許多地方政府的反彈，顯然在公布政策之前沒有和地方政府妥善溝通，就是制定政策上的疏失，否則不會造成這種一國多制的狀況。

其次，高虹安稱，新型變種病毒傳染率高，台灣目前5-11歲的學童尚未能施打疫苗，她提醒衛福部現在全世界5-11歲兒童疫苗EUA僅有BNT在進行施打，政府應趕快進行評估和EUA的發給，無論政府最終決定是否開放讓5-11歲孩童施打，都應對全台的家長們說明，還有必須要加速疫苗的洽購與採買程序。

高虹安進一步指出，政府也應說明目前BNT疫苗採購進度，指揮中心雖強調，購買主力以默德納次世代為主，甚至亦有提及novavax等疫苗，但人民對於不同品牌的耐受程度和偏好性有所不同，疫苗採購應維持多樣性。高虹安提醒政府，不要永遠都是口號先行，配套後做，補救措施永遠跟不上口號喊出的速度，這樣的方式只會引來民怨。

邱臣遠指出，政府除了關注兒童的防疫問題，家長若為了照顧隔離或停課的子女不能外出上班，也會對經濟造成很大的影響，要思考看看，如果案例會繼續上升，如何做好相關規劃？例如12歲以下學童無疫苗可打的話應提供公費快篩等。

新竹市東區市議員參選人宋品瑩稱，自己是媽媽，也曾當過英文老師，能感同身受師生家長對停課標準鬆綁的焦慮。特別是目前12歲以下的孩子還不能施打疫苗，萬一群聚感染，會對孩子的健康安全產生嚴重的威脅。

新竹市香山區市議員參選人葉國文認為，目前12-17歲的青年學子絕大多數都還沒有打第三劑，若是要鬆綁停課標準，一定要提出完善配套措施，例如校園清消次數是否需要提升等，呼籲政府除了盡速購買並安排12-17歲的青年學子施打第三劑疫苗外，也應提出妥善的配套措施，才能安師生家長的心。