在FED鷹式升息，俄烏戰爭熊撲經濟，以及通膨大鱷威脅物價下，今年以來，新台幣匯價在亞幣中明顯偏弱，今年以來至4月14日止，人民幣升值0.16%，越南盾貶值0.44%，星幣貶值0.05%，韓元貶值2.93%，而新台幣貶值4.53%。

受到台灣疫情升溫，以及美國10年期公債殖利率反彈急升，美股四大指數收黑等因素影響，台股開低走低，盤中再跌逾200點，今天「萬七」保衛戰再起，而新台幣匯價方面，台北外匯經紀公司新台幣匯價今早盤中在10:30分左右出現一波急貶，最低匯價為29.126元，貶值1.22角。

新台幣匯價4月以來的8個交易日，有7個交易日收盤呈貶值，僅4月14日收盤小升8.2分，以29.004收盤。今天在台股表現欠佳，以及FED鷹式升息等因素下，收盤恐怕重回貶值。

央行總裁楊金龍日前在立法院駁斥「今年新台幣貶值為新常態」的說法。但事實上，今年以來，新台幣匯價的確也是貶多升少。據統計，今年以來到4月14日止，新台幣匯價貶幅達4.53%，貶幅僅次於日圓的8.15%。