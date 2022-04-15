捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）接受外媒訪問時表示，歐盟是時候盡力幫助「像台灣這樣被霸凌的民主」了；報導同時引述不具名的捷克外交官員指出，捷克可能採取與立陶宛類似舉措，將台灣駐捷克布拉格的台北辦事處更名為「台灣」（Taiwanese）。外交部表示注意到利帕夫斯基外長的友台發言，對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，捷克為我國理念相近的友好夥伴，雙方積極發展全方位的合作夥伴關係。捷克新內閣去年公布的施政綱領，明確提出加強與台灣等理念相近夥伴關係的外交政策方針。捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、科技部長蘭瑟德洛娃（Helena langšádlová）等政要，以及捷克立法、行政官員均公開支持台灣國際參與，並以實際行動展現台捷友誼及民主夥伴協力對抗威權霸凌的決心。

外交部強調，我國將繼續與捷克和其他理念相近的民主夥伴深化合作，共同對抗威權主義對國際民主陣營構成的挑戰與威脅，堅定維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛全球民主社會所堅守的自由與人權共享價值。