大陸股市15日開盤下跌。上證指數開盤報3,210點，跌14點，跌幅為0.46％。深成指開盤報11,626點，跌88點，跌幅為0.76％。

香港信報報導，滬深300指數開盤報4,162點，跌29點，跌幅為0.7％，創業板指數開盤報2,443點，跌22點，跌幅為0.93％。

各類股普遍受壓，房地產、有色金屬、鋼鐵、電力、金融、化工、水泥股偏軟，煤炭股逆市升逾1％。

滬指開盤跌13點 深成指跌87點
滬指半日跌14點 深成指跌98點
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