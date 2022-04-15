民進黨立委何志偉今（15日）上午陪同X女舉行記者會，X女指控，父親遭軍方槍決至今50年，2019年已獲促轉會平反，但礙於要「本人」申請，父親始終等不到應有的身分及名譽恢復。（葉書宏攝）

民進黨立委何志偉今（15日）上午陪同X女舉行記者會，X女指控，父親遭軍方槍決至今50年，2019年已獲促轉會平反，但礙於要「本人」申請，父親始終等不到應有的身分及名譽恢復。（葉書宏攝）

民進黨立委何志偉今（15日）上午陪同X女舉行記者會，X女指控，父親遭軍方槍決至今50年，2019年已獲促轉會平反，但礙於要「本人」申請，父親始終等不到應有的身分及名譽恢復。何痛批，促轉會都已公布，卻等不到國防部回應。國防部則表示，願意面對處理，但必須依法行政。

X女說，父親擔任反共救國獨立第七縱隊上校司令，在軍情局服務，1962年被派到大陸執行任務卻被俘虜、勞改，國防部核定「作戰失蹤」，1971年父親被釋放，國家卻告知要例行調查無法返家，隔年父親即被槍決。

此外，2019年促轉會公告當年判決為司法不法判決，父親離世的47年後終於等到了平反，但當要請國防部回復名譽時，國防部軍情局卻告知只有「當事人」可以申請。

何志偉指出，遭國家不當槍決者一共755人，其中包含56名軍人，國防部軍情局打著依法行政的旗幟，實際上就是卡住所有的槍決受害者，試問國防部，都已死亡，如何還要當事人自己提出申請。「為國家付出，回國後卻只獲得1顆子彈。」

何說，促轉會花了很長時間抽絲剝繭釐清當時狀況，確定是政府誤殺，政府結束他的生命，所有的情蒐、叛國，都已經撤銷，政府做錯事情，那他的權力在哪裡？

國防部軍情局上校主任郭良彥表示，很願意處理，但必須要依法行政，若委員們可以在立法院幫忙，相關條文可以修正，軍情局和國防部都很願意幫忙。