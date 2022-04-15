國民黨立委蔣萬安被看好參選台北市長，13日拜會國民黨台北市議會黨團，藍議員幾乎全員到場，現場氣勢高昂。港媒卻直言，民眾黨所支持的台北市副市長黃珊珊也有一定支持度，蔣本身轉型正義與深藍票源兩大弱點，一旦「黃珊珊聲勢持續走高」，棄保成真並非不可能。

香港媒體《中評社》今日（15）評論指出，根據《ETtoday》14日最新民調，若黃珊珊加入戰局，黃的支持度為20.7%，蔣萬安為35.0%，陳時中為32.1%，雖蔣仍為第一，但黃能達到20%實屬不易，而蔣也未獲壓倒性勝利，要發動「棄黃保蔣」並不容易。

評論分析，蔣萬安這場台北市長選戰有二大弱點：第一，綠營正在操作兩蔣轉型正義議題；第二，黃珊珊親民黨出身的背景，加上長期深耕台北市內湖、南港地區，蟬聯多屆議員為民服務，恐分走蔣的藍營選票。

不僅如此，評論認為，台灣本土疫情狂燒，14日更新增874例創新高，每日破千例恐不遠了，陳時中若代表民進黨參戰，勢必面對藍、白陣營夾擊，屆時陳的聲勢恐如去年5月般「走下神壇」。反觀黃珊珊若挾一定支持度聲勢繼續走高，蔣雖非無勝選機會卻將面臨不小危機，棄保效應並非不可能。