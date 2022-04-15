Cavaliers All-Star Jarrett Allen will attempt to play in Play-In Tournament game vs. Hawks on Friday -- he has been listed questionable on injury report. Allen has been out since March 6 due to fractured finger. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 14, 2022

面對一戰定生死的東區第8種子附加賽，騎士明星中鋒賈瑞特艾倫看來打算提前復出了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞15日爆料，自從3月6日就因手指骨折缺陣至今的艾倫，將是嘗試在16日與老鷹的附加賽宣告傷癒復出，目前機率大約5成。

賈瑞特艾倫今年以替補身分進入全明星賽，本季交出場均16.1分、10.8籃板與1.3火鍋的成績單，是騎士不可缺乏的內線主力之一，本季只要他跟莫布利同時上場，騎士每100回合僅讓對方拿到105.7分，如今面臨騎士可能提前淘汰命運，讓他只能考慮強行復出。

因為騎士16日上午7點30分這場在克里夫蘭主場舉行的附加賽，贏球就可獲得東區第8種子席位，季後賽首輪將跟熱火交手，如果輸球的話，騎士就告提前淘汰，所以賈瑞特艾倫只能考慮帶傷上陣，畢竟他的手指骨折傷勢不太可能那麼快痊癒。

儘管還不清楚賈瑞特艾倫能否在附加賽上場，全力想要上演「下剋上」戲碼的老鷹總教練麥克米蘭，仍提前做好賈瑞特艾倫可以上場的備戰準備，「就算賈瑞特艾倫不打，騎士的內線體型對我們來說仍是相當大的挑戰。」騎士總教練比克斯塔夫則爆料賈瑞特艾倫今天全程參加了訓練。