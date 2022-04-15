行政院環境保護署署長張子敬14日續率團出席第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference OOC）發表專題演說，並與帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）友邦馬紹爾群島駐聯合國大使Amatlain Kabua進行會談，針對海洋保育及永續漁業發展等議題廣泛交換意見。

惠恕仁總統與Kabua大使均認為，台灣擁有進步的糧食研發技術與大氣環境知識，可以與友邦及太平洋各國共同合作，應對氣候變遷導致的糧食安全、永續漁業問題與海平面上升的威脅而努力。外交部政務次長田中光亦承諾以台灣的經驗及科技發揮互助合作、同舟共濟的精神，與各國一起為海洋永續發展攜手前進。

張子敬在「解決海洋污染」主題場次中發表專題演講，特別說明我國致力將環保政策與國際接軌，善盡保護地球責任，以我國垃圾回收率六成以上，以及PET寶特瓶回收率高達九成以上佳績，展現我國追求環境永續發展的決心。

張子敬也介紹我國積極執行海岸廢棄物清理、源頭漁業廢棄漁網具管控、河川陸源垃圾欄除等一系列「向海洋致敬」政策，並展示我國廠商新光合成纖維股份有限公司利用帛琉海廢料製成的OOC官方島衫，獲得各國代表與NGO團體對台灣環保政策成果的一致肯定與讚譽。

海洋委員會政務副主委蔡清標也受邀在OOC大會「實現海洋安全」主題場次公開發表我國承諾，將落實執行我國「智慧航安服務建置暨發展計畫」確保海域航行安全；我方另將持續強化海上人道救援國際合作搜救能量、支持國際合作打擊毒品走私等海上跨境犯罪等政策，展現台灣對OOC維護海洋安全理念的堅定支持。

東華大學榮譽教授童春發也在大會周邊會議「以自然為本解決方案－南島民族觀點」，分享台灣原住民傳統生活知識技能，學習與海洋自然萬物共同生存的理念。

此外，國合會在OOC大會主場館內以「Taiwan Ocean Action Exhibit–Blue Ocean Green Future」為題設置展覽攤，介紹我國海洋保育成果及環保政策，並展示台灣民間企業利用海洋廢棄物再生製造的太陽眼鏡、環保鞋、托特包等環保製品。國合會另在帛琉老爺酒店舉辦「小型島嶼國家發展零排放零廢棄之循環經濟」特展，分享我國循環經濟產業的技術創新、海洋生態保護及海洋科技發展的成果。

國合會也與美國國際開發總署（USAID）及帛琉政府共同舉辦「小型島嶼國家氣候韌性及永續發展」周邊會議，除分享我國因應氣候變遷的解決方案；台美也就協助帛琉等小型島嶼國家因應氣候變遷交換意見。此外，我國學者專家也在南島民族論壇周邊會議分享台灣原住民促進環境保育及增加氣候韌性的傳統經驗。