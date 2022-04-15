北市南港分局偵查隊一名王姓小隊長，涉嫌在信義分局擔任小隊長時，受已退休的呂姓警專同學所託，洩漏120筆民眾個資給徵信業者。台北地檢署15日依違反《個人資料保護法》等罪起訴王、呂2人及邱姓、許姓2名徵信業者，並以王男身為執法警察，嚴重侵犯民眾隱私且破壞官箴，建請法官從重量刑。

起訴指出，呂男原為台北市刑大偵查佐及文山一分局交通組員警，2016年退休後，受徵信業者委託查詢民眾個資並收取報酬，於是在2019年找上老同學王男幫忙。兩人平時以LINE聯絡，或由呂男親自到王男辦公室當面委託王男，再由王男使用公務電腦登入警政知識聯網查詢民眾個資，翻拍後交由呂男。

呂男取得個資後，以每筆1000至數千元不等報酬提供給徵信業者邱男、許男使用，前後獲利至少30萬元。而許男日前因另案遭屏東地檢署查辦時，被發現手上持有個資，格式與警用系統相符，經比對出個資為王男所查，因此報請北檢偵辦。