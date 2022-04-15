上海官方「上海發布」微信公號15 日消息，上海市副市長彭沉雷14日在市疫情防控工作新聞發布會通報：本輪疫情以來，始終堅持「動態清零」總方針，嚴格落實疫情防控各項措施，按照「應隔盡隔」要求，積極籌措本地密接人員隔離房源，從細從實推進轉運隔離，盡最大努力阻斷疫情傳播鏈條。目前籌集房源，基本可滿足當天生成的密接人員隔離要求。

彭沉雷首先介紹密接人員隔離房源籌措情況，目前籌集的房源基本可以滿足當天生成的密接人員隔離要求。相關部門還積極協調江浙兩省提供房源。

其次，密接隔離場所管理服務情況。目前對密接人員實施「集中隔離醫學觀察＋居家健康監測」措施。密接人員首先要到集中隔離點醫學觀察。各區會根據疾控部門提供密接人員名單，對接隔離房源，合理設計轉運路線，組織車輛閉環轉運，確保密接人員安全轉運到集中隔離場所。

集中隔離場所嚴格落實各項防疫要求，規範設置「三區兩通道」，對消毒清潔、安全保衛、後勤保障、垃圾處理等方面也有嚴格規定。同時，對工作人員進行嚴格管理，要求接種疫苗後才能上崗，工作期間集中住宿、封閉管理，並進行高頻次的核酸檢測。通過上述措施，防止集中隔離點出現交叉感染，防止出現疫情外溢風險，防止發生安全管理事故。

密接人員到集中隔離場所後，原則上落實單人單間，每天早晚測溫，定期核酸檢測。此外，集中隔離場所還會盡力做好密接人員生活保障，關注個人情況和需求，加強關心關愛和心理疏導，防止發生生活服務保障不到位的問題。

在集中隔離期間，如果密接人員核酸檢測陽性，會被及時閉環轉運到定點醫院或方艙醫院。集中隔離期滿後，如果密接人員核酸檢測陰性且無發熱等症狀，即可解除隔離，並閉環轉運至居住地，落實居家健康監測。其間，居家做到「足不出戶」，盡量「一人一室」，與同住人保持一定距離。同住人「非必要不外出」，嚴格遵守「六個不得」。居住地在上海封控區、管控區、防範區的，還應遵守相應管理規定。