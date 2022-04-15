路透社統計，因為出口力道趨緩，印尼3月貿易順差可能會縮小，並且還會低於2月的。

目前，市場預估印尼3月的貿易盈餘可能只剩約28.9億美元，低於2月的38.2億美元。路透社推估，印尼3月出口年增23.8%，明顯低於2月的34.1%。同時，進口應該也只增加18.3%，也少於2月的25.4%。

新冠病毒在2020年初爆發後，受到原物料上揚以及出口大增下，印尼貿易基本上來說就一直出現順差。在2021年底左右，盈餘的金額甚至還高達近60億美元。

Permata銀行認為，印尼在景氣復甦以及能源進口增加下，貿易順差才會變小。依照往例，石油與天然氣的進口往往會在齋戒月之前，大概一到兩個月左右開始增加。另外，全球原油價格飆升，也會墊高能源進口的成本。

2022年印尼的齋戒月從4月1日開始為期1個月。同時，為歡度齋戒月結束，數以千萬的印尼民眾，也將在5月初的開齋節假期返鄉團聚，屆時將出現一波波的人潮。

印尼官方版的貿易數據，預計將在18日出爐。