俄烏戰火還沒看到盡頭，黃小玉(黃豆小麥玉米)價格持續向上，而糧食的糧食-肥料包括氯化鉀、硫酸鉀報價狂飆，另外，隨著天然氣價大漲，也墊高全球尿素價格，農金概念股挾著利多匯聚，東鹼(1708)、全宇-KY(4148)首季獲利看俏，近1個月來，累計漲幅都在3成以上，台肥(1722)漲勢相對較小，由於目前肥料及尿素價仍處高檔水準，市場仍對第2季表現有所期待。

2021年肥料供給面短缺，價格漸漸走高，2022年俄烏戰開打，俄國又宣布肥料禁止出口，供給面更為嚴峻。2021年以來，因農產品價格上漲，農民種植意願提高，全球種植面積擴增，肥料需求也跟著成長。而現在正逢北半球春耕季節，肥料需求正高，但因俄烏戰事，俄羅斯鉀肥又遭歐、美限制，市場「缺肥」的情形更是雪上加霜，價格也一直往上攀升。

加拿大、俄羅斯、白俄羅斯為全前三大鉀肥生產，2020年產量分別占全球31.8%、20.0%、17.6%，出口則占 39.3%、19.4%、21.0%，另外，俄羅斯占全球14%尿素供給，並為全球第一大出口國。俄羅斯3月時已宣佈暫停肥料出口，對全球供應帶來影響。

台灣肥料進口多來自加拿大、中國大陸，幾乎沒有自俄進口，不過，在各國紛紛制裁俄羅斯，實施高關稅的政策下，不排除加拿大將同時減少進口及出口，提高留在國內自用的數量，現在還無法斷言台灣供應一定都不受影響。

東鹼無疑是近期盤面上表現最亮眼的個股之一，近1個月累計漲幅超過37%，受惠硫酸鉀、散裝運價雙雙走高，2月稅後淨利為1.43億元，每股稅後盈餘0.57元，法人認為，硫酸鉀價格維持高高檔，將對3月獲利有利，首季每股盈餘可望挑戰1.5元左右的水準。

專業微生物複合肥料業者全宇挾著油棕價格及市場需求同步成長，2022年營運可望攀向新高峰，多頭攻勢強勁，近1個月累計漲幅超過31%。全宇除標案訂單外，馬來西亞境內小農需求、印尼訂單都穩定成長，第2季表現樂觀以待。俄烏戰爭持續擾亂全球植物油市場，馬來西亞油棕局將今年上半年的國際油棕價格(CPO price)從每噸4,000馬幣上調到每噸5,000馬幣以上。

天然氣是生產化肥的三大原料之一，俄烏戰爭摧動全球天然氣價格飆漲，據最新一季天然氣每百萬英熱(Mmbtu)價格上漲到30～35美元，較去年同期漲幅達兩倍，這也墊高全球尿素價格。

台肥轉投資持股5成朱肥，以合約價向SABIC購買便宜天然氣，採合約價供應，不受市場價格飆漲影響，尿素獲利空間因此擴大。法人預期，台肥今年轉投資收益可望有顯著的成長，再加上持續活化資產，資金收入也能持續成長，台肥2022年EPS有機會挑戰十年來的新高。