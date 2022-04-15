國內新冠肺炎疫情持續升溫，高市警左營分局也淪陷，先是1名女員警出現症狀，就醫採檢後確診，分局緊急全員篩檢，初步清查，共有9名員警確診，另有1名橋頭地檢署派駐左營分局的外役人員染疫，高雄市長陳其邁表示，感染源初步排除職場工作勤務感染，而是1名人員有社區接觸而染疫。

陳其邁指出，經初步清查，左營分局總共有9＋1人確診，9人屬於分局員警，另有1人是橋頭地檢署派駐在左營分局的外役人員，染疫對象都屬於內勤人員，集中在特定樓層，勤務工作上雖然有影響，但警察局已經立刻針對勤務做出調整。

陳其邁強調，因為受感染的警員都是內勤人員，外勤部分並無同仁確診，所以採取加嚴的防疫措施，來管控左營分局的感染風險，包括人力調動、治安維持、正常勤務這部分影響都不大，受影響部分屬於內勤工作，對於治安打擊犯罪並沒有影響，請民眾放心。

陳其邁表示，非常感謝所有警察同仁，不管是在平常的治安維護，甚至是在防疫工作上的支援，他們都非常辛苦，經過初步疫調研判，左營分局內9＋1人確診的感染源是來自於其中1名人員在社區的接觸感染，排除是在職場或工作上勤務染疫。