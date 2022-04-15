內政部營建署研擬將基隆「外木山海岸保護區」，由一級降至二級，受到環保團體質疑，當地海岸生態恐怕大受打擊，計畫參選基隆市長．前立委謝國樑提出訴求，不排除透過地方公投，表達基隆民意。

謝國樑辦公室發言人余治明表示，中央計畫降級「外木山海岸保護區」，對此表達強烈抗議，希望基隆市立法委員蔡適應，能夠向中央表達基隆人愛護海洋生態決心，捍衛外木山周邊海域，不受到開發遭到破壞。

謝國樑認為，進步國家不應該降低環保標準，應該要更重視環境生態，將環保標準逐漸提升，環保團體質疑中央政府，為了四接天然氣站而開後門，也是自己與辦公室同仁所不解，外木山保護區是基隆重要海洋資源，不應為了開發降低環境評估標準。

余治明指出，中央政府提出降級規畫，是忽略地方作法，應該在基隆舉辦公聽會，傾聽地方民眾聲音，展開雙向溝通，讓市民充分表達保育海洋生態看法，不能忽略民眾想法與聲音。

謝國樑強調，如果中央執意繼續忽略民意，強行降低外木山海岸保護區，將不排除提案公投，由基隆市民向中央政府表達想法。