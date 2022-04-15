大雅麥浪季草地音樂節將邀請圓舞曲文化藝術團演出。（吳顯森服務處提供）

台中市小麥全國馳名，每年3、4月是小麥成熟季節，金黃麥浪隨風搖曳，處處可見一片金色麥田。文雅社區發展協會趕在小麥收割前，16日將在麥田舉辦大雅麥浪季草地音樂節活動，現場精心設計麥田裝置藝術，邀請樂團接力演出以及泡泡嘉年華會、野餐區、市集等，要讓民眾樂翻天。

大力推廣小麥產業市議員吳顯森表示，近年戶外音樂活動風氣興盛，許多地區陸續辦理相關活動增進市民文藝氣息，如高雄春藝草音樂節、花蓮富里山谷草地音樂會等，文雅雖有許多藝術家及文化特色，但藝文推廣風氣不盛。

文雅社區發展協會16日將於中和五路麥田舉辦大雅麥浪季「文雅‧原在藝」草地音樂節活動，理事長劉亦銘表示，音樂節精心設計麥田裝置藝術，邀請在地樂團，搭配大雅地區特色農作物「小麥」，以成果發表模式，推廣藝術風氣，希望帶入親子相關活動，凝聚家庭和諧向心力。

「文雅‧原在藝」草地音樂節邀請貳點零樂團、圓舞曲文化藝術團、智燕二人組、KDM樂團、鐘聖傑等接力演出，手工文創市集透過活動推廣在地農產品及農作物特色。現場規劃野餐區，以及小朋友最愛的泡泡嘉年華會，參加就送限量小禮，還有機會抽中自行車、電烤爐、氣炸鍋等大獎，歡迎親子到場同樂。

大雅種植約120公頃小麥，產量約253公噸，每年3、4月是小麥成熟的季節，金黃麥浪隨風搖曳，大雅區隨處可見一片金色麥田，直到春末收成後，接著插秧種稻，稻麥輪作，年復一年，維持地力。