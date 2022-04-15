大甲媽回鑾15日經員林宏仁醫院，醫院派出醫師抬轎，形成了罕見的吸睛畫面。（宏仁醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

大家媽回鑾掀起高潮迭起，醫療團也全程守護。（宏仁醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

大家媽回鑾掀起高潮迭起，醫療團也全程守護。（宏仁醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

大家媽回鑾掀起高潮迭起，醫療團也全程守護。（宏仁醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

【LIVE直播】大甲媽遶境進香DAY7！鑾轎彰化走透透 信徒夾道歡迎

大甲媽回鑾15日經員林宏仁醫院，醫院派出醫師抬轎，形成了罕見的吸睛畫面，大甲鎮瀾宮醫療團並在醫院門口設置醫療站，團長李俊穎指出，今年團隊成員約180人隨團，不過因為途中疫情突然爆發，團員陸續被各自服務的醫療院所召回，因此到今只留下一半人數。

李俊穎說，今年信徒雖因疫情較少，但意外頻傳，包括車禍、摔傷等事故，常見的炮傷、起水泡也很多，最後幾天，信徒較累，更是意外高風險期，要多留意自身健康安全。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤一早抵達宏仁醫院，感謝醫療團，被問及聽說有幫派要聚眾滋事，警方已加派警力。鄭銘坤說，目前未聽說有人刻意要來鬧事，拜媽祖是台灣很好的文化，誰來拜媽祖都歡迎，但不要因此來鬧事、罵髒話，這些都不好，媽祖會保佑國家平安、每個人平安。

大甲媽鑾轎停駕宏仁醫院約40分鐘，鑾轎起駕時由宏仁醫院董事長陳鴻銘扶轎，宏仁醫院執行院長徐嘉君、宏仁醫院院長郭顯懋、宏仁醫院醫療副院長朱建統、常春醫院院長汪國麟、東華醫院院長張國翊等人抬轎，是大甲媽九天八夜行程中難得一見的畫面。

前幾天大甲媽鑾轎南行經過彰化時發生暴力事件，上午警方明顯加派警力，員警表示，今年雖然隨行信徒人數變少，不過鑾轎停駕點增加，鑾轎行程反而較往年還慢。

大甲媽預計今天晚上駐駕彰化市永樂街天后宮，將是回鑾彰化行程最後的高潮，往年在就要出城這段時間，不少幫派都會藉機滋事，製造肢體衝突，警方已經嚴陣以待，縣府旁停車場已經搭起了綿延帳篷，不少香客連夜批興載月，都來歇腳休息，點心站也隨喜提供食物，熱情不減，縣長王惠美也將在媽祖從天后宮起駕出發前，來恭送護駕一程，祈求國泰民安，疫情消退。