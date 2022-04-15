今（15日）農曆三月十五，是武財神趙公明生日，在祂誕辰這天會開天庫，這一天很適合求財、補財庫，塔羅命理專家小孟老師分享，巨蟹座、摩羯座、處女座在明天開始財運會超旺，事業運也會跟著好起來。
TOP3：巨蟹座
巨蟹座在財神生日後，會受到許多重視，當然也因此背負了不少的責任，但有些是因為自我的期許及面子問題，不過這些責任也為巨蟹座帶來不少財富。比如受邀去演講、主持會議，或是事業藝術創作受到矚目之類的，若是能精益求益，繼續為自己而深造，相信將可延續更多的財富收入。
TOP2：摩羯座
財神生日後開始受到太陽及水星的影響，會變得想要接觸玩樂性質的財務，而且想法也多元化，不妨將這些想法投注在刮刮樂，或是大樂透這上面，也許會有更多靈感。除此之外，社交活動也會增加很多，貴人運也提升很多，只要多加精心打扮並出席，相信可以遇到許多不同社會層級的人士，若能主動認識，將有助於你們的事業及財務發展。
TOP1：處女座
處女座在財神生日後，有木星跟金星的幫忙，使得事業發展及合夥關係方面，有更高的成就，且這時出現的人，多半對工作和事業皆有幫助，就連學生就學或想出國留學的，當然若想異地旅行的，都有相當高的機會可得到經濟上的協助哦！
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文章來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
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