網紅黃琳擁有甜美精緻臉蛋和不科學的超突出身材，為她贏來「兇版Angelababy」、「世新女神」等封號，最近她在IG分享新一波辣照，可見她連身裙上身，中空露出左右蠻腰和南半球，還有網友將照片放大更懷疑她疑似激凸，性感度爆表。

黃琳過去大學時期就曾登上PTT表特版，目前在IG已有76萬粉絲追蹤，去年她到夏威夷旅行，自曝穿了深V低胸裝玩高空跳傘的影音，可見她面朝下戴著護目鏡露出燦笑，外籍的教練則貼身在她後方，她寫下：「我直接選超級高，因為可以有60秒的自由落體，真的感覺像在飛一樣」，引來網友熱議，更有粉絲笑說：「幸運的教練」。

近日烏俄戰爭爆發，黃琳不僅在現實動態曬出許多相關的新聞消息，更發文曬出比基尼照，意有所指說：「Make love not war（製造愛，不要戰爭）」，而她身上穿了高衩的藍色比基尼小褲，正面看來渾圓美臀相當明顯，側面的巨胸更是吸睛，引來網友回應：「世界和平靠房事」、「好性感、好靚」、「畫質好好，波都好清晰」、「世界和平的畫面」。

常不吝分享性感辣照的黃琳，最近又曬出在別墅前的美照，用英文寫下：「你不需要計畫，有時候你只需要呼吸、相信它、讓事情順其自然，去看看會發生什麼就可以」，而照片中她綁著高馬尾，引來網友讚她撞臉小天后亞莉安娜，還有人好奇不知是衣服設計或是角度使然，黃琳胸前似乎出現神秘兩點，令人想入非非。