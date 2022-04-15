文夏遺孀文香淚崩送別亡夫 盼募資完成他「最後遺願」

國寶歌王文夏因器官衰竭在6 日晚間於睡夢中辭世享耆壽94歲。文夏親友在15日上午為他在台北第一殯儀館景行廳舉辦安息禮拜，文夏遺孀文香，好友陳昇、紀寶如等人擔任追思致詞，金曲台語歌王洪榮宏、陳昇及董事長樂團在現場獻唱追思。

副總統賴清德一早到場致意，代替總統蔡英文前來頒發褒揚令，文香感性表示，「這是文夏老師最大殊榮。」文香近來忙文夏的身後事，直言這幾天心情有比較平靜一點，「想到老師去耶穌基督那裡，有祂在照顧他，我心情已經平靜很多，我相信老師在那邊也會得到很好的照顧。」更透露，文夏生前遺願是紀錄片仍未完成，目前製作進度還剩三分之一，但無奈說，現在發生經費不足的狀況。

紀寶如則說，紀錄片總預算約500萬元，現在距離完成剩下部分還差逾100萬元，製「相信文夏老師的作品帶給台灣人很多啟發，也希望藉大家的力量多多支持。」

洪榮宏獻唱。（圖／羅永銘攝）

文香提及，文夏這幾年不斷都有持續創作，但在後期因為身體不適就暫停，如今還有一些歌曲尚未公開，未來有計劃重現文夏的作品，敬請期待。

施文彬等人現場追思（圖／羅永銘攝）

陳昇等人擔任追思致詞。（圖／羅永銘攝）

文夏的女兒感謝各界的關心與協助，表示將會全力完成父親的紀錄 片心願，也感謝在台南黃偉哲市長協助下，將在 4 月 30 日由台南市政府 文化局在文夏的故鄉台南新營文化中心演藝廳舉辦「再見阿文哥-文夏紀 念音樂會」，將由文香、文夏四姊妹、紀露霞、劉福助、李靜美、董事長 樂團、謝銘佑及麵包車樂團等，將演唱文夏老師傳唱一甲子的經典歌曲， 以演唱會方式來紀念出生於台南的國寶歌王文夏。

副總統賴清德。（圖／羅永銘攝）