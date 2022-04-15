【提供多款產銷履歷金鑽鳳梨 3-6月黃金產期最適合品嘗】

旺來季吃鳳梨囉！春夏時分最適合品嘗酸甜多汁的鳳梨鮮果，不管是單吃、打成果汁，甚至入菜都廣受歡迎的鳳梨，是否也在你家上桌了呢？家樂福精挑細選高規外銷品項，甜度均達14度以上且皆有產銷履歷認證，現在到家樂福選購就能品嘗到口齒留香的難忘滋味。

家樂福3到6月黃金產期的產銷履歷鳳梨以屏東、高雄、台南產區為主，來自日照充足及坡地排水佳的良好地理環境，細心照顧耗時18個月才能採收，如此細心呵護的鳳梨，款款美味，春蜜鳳梨酸甜適中，皮薄肉多、纖維柔軟，連果芯都可食用，而每顆重量達2公斤的「鳳中之王」果實碩大，拜拜自用兩相宜。

(圖/業者提供)

【家樂福獨賣去冠芽鳳梨 鮮度不減 減碳加分】

一向重視環境友善的家樂福，為呼應減碳抗暖化行動，今年更推出去除頂部冠芽的小綠金蜜鳳梨/好鮮田鳳梨，去除冠芽雖然多一道手續，在切口處理上也要多費功夫，鳳梨頭尾均須經過清潔處理，以保持最佳鮮度，但可讓消費者選購時不扎手、避免撞傷，採買時節省購物袋空間，更可減少家庭廢棄物及垃圾處理量，而整體體積變小亦可節省運送和冷藏時的能源，達到減碳愛地球的綠色消費目的，可看出家樂福用心打造讓環境與消費者均能「無痛」的安心購物體驗。

(圖/業者提供)

【家樂福教你鳳梨選購小撇步 外觀、產區仔細瞧】

家樂福履歷商品口碑良好，聰明消費者都懂得就近前往家樂福分店採購，但要怎麼選購好吃的鳳梨呢？不同季節選購的方法大不同！鳳梨熟成過程由鳳梨頭開始從綠色逐漸往尾部轉黃色，夏季高溫時因為熟成速度快，挑選果皮表面微帶黃，則買回家食用時的味道正好。

四步驟來挑選好鳳梨：

．選顏色：馬上吃選黃一點、要放的話選綠一點。

．選大小：個頭小的鳳梨比較甜，甜味集中、纖維柔嫩；大支鳳梨芯纖維較硬較粗。

．選產區：屏東產區的最好吃，其次為高雄、台南。

. 選認證：家樂福販售的鳳梨皆有產銷履歷認證，可追溯、更安心。

【鳳梨料理多樣化 把握旺來季甜蜜上桌】

而鳳梨不只有單吃，還能做成料理或飲品，不管是炎炎夏日消暑的鳳梨冰沙、鳳梨調酒，或是入菜做成鳳梨炒飯、鳳梨雞、夏威夷披薩，甚至在烤肉、串燒中加入鳳梨不但解膩，更能增添特殊香甜風味，饕客們不容錯過。愛吃鳳梨但不方便處理的消費者，家樂福也提供鳳梨代削的服務及切片鳳梨果盤可選購，消費者務必把握這幾個月的黃金產期，與家人朋友一同享受甜蜜旺來季。

(圖/業者提供)

網友也稱讚家樂福的鳳梨不但品質好，且方便又對環境友善，「我前兩天經過才買了小綠金蜜，買回去連不吃酸的大寶都超愛，一直說他要吃甜甜鳳梨。」「想到要殺鳳梨我就懶XD，還好上次店員主動要幫我削，我才知道家樂福有代削服務耶」「第一次看到去頭的鳳梨耶，但這樣很方便，不然每次都被鳳梨頭刺得好痛。」「覺得小家庭很適合小綠那顆，大小適中，一般鳳梨都太大買起來很有壓力。」