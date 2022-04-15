大立光(3008)第1季每股盈餘為41.3元，智慧型手機市況低迷，且供應鏈不順暢，大立光執行長林恩平表示，4月及5月不會比3月好，多家外資在大立光法說會發布最新報告，亞系外資及日系外資分別維持「持有」及「中立」評等，歐系外資及美系外資則分別給予「優於大盤表現」及「加碼」評等。

大立光14日舉行法說會，受惠於匯兌收益挹注，大立光第1季稅後盈餘為55.13億元，季增7%，年增4%，每股盈餘為41.3元；不過近來大陸本土疫情嚴峻，昆山及上海至今尚未完全解封，不僅供應鏈不順情況惡化，亦讓處於淡季的智慧型手機需求更弱，林恩平表示，今年供應鏈順暢還是不好，有些是地域性，如：大陸封城，有些料配比不順利，第2季產能利用率及產品組合與第1季差不多，目前客戶還未下完預估訂單，4月及5月都不會比3月好。

儘管智慧型手機市況不佳，鏡頭持續往高階升級，林恩平表示，今年高階機種蠻多的，8P機種有變多，不過現在需求很弱，大家對賣得好信心還是不高，目前公司在高階市佔率還好，相對中低階競爭沒那麼激烈，至於中低階壓力很大，公司不會參與。

大立光明年年中將有第1個廠房落成，並有設備進駐，如果設備都順利進來，下半年會有貢獻，新廠生產產品已有規劃，新產能將提供不同的客戶使用。

大立光法說會後，多家外資出具最新報告，其中亞系外資報告指出，我們降低智慧型手機出貨量估計，且擔憂毛利率因未來產品組合惡化，我們將大立光2022年每股盈餘降至146.01元，維持「持有」評等，目標價1500元；日系外資將大立光2022年/2023年獲利預測下調4%/11%，以考慮可能進一步的ASP/利潤率壓力和銷量下降，維持「中立」評等，目標價下調至1865元；歐系外資將大立光2022到2023年每股盈餘下調8%到19%，給予「優於大盤表現」評等，目標價下調至2350元；美系外資則給予「加碼」評等，目標價2300元。