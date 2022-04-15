俄烏衝突衝突難解，中國角色至關重要。美國國務卿布林肯當地時間14日表示，中國在俄羅斯入侵烏克蘭問題上言行不一，不僅使其處於很不舒服的境地，而且正在損害中國國際聲譽。布林肯不忘向北京喊話，中國最終必須在侵略者和受害者之間、現有國際體系和混亂衝突之間做出選擇。

美國之音報導，俄羅斯總統普丁在入侵烏克蘭前20天在北京與中國國家主席習近平簽署長達5000字的聯合聲明。中國聲稱這種合作「無上限」，但布林肯14日出席密歇根大學舉行的《21世紀外交與全球挑戰》視訊會時直言，俄烏戰爭使這一「無上限」合作關係受到了挑戰。

布林肯指出，北京一再表示，其政策是基於維護《聯合國憲章》及其所依據的原則，我對此表示質疑，因為就是這些原則、就是這一憲章，現在正在受到俄羅斯侵略的挑戰。

布林肯表明，美國期待中國站出來捍衛它聲稱擁護的原則。「我認為中國正處於越來越不舒服的境地，因為在對俄羅斯侵略的問題上，北京宣稱的立場與其實際行動之間存在著巨大落差。」

布林肯還稱，中國的言行不一，對其聲譽在世界許多地方─從非洲到中東再到亞洲本身─都產生了重大影響。這些是它在思考和決策時必須考慮的因素。

布林肯強調，美國總統拜登前幾周與中國國家主席習近平視訊通話時非常明確地表示，美方正在仔細觀察中國是否以任何方式支援俄羅斯的戰爭行動，無論是實質（literally）支持它，還是間接破壞或幫助俄羅斯逃避制裁。

布林肯說，中國也正在尋求加強和深化與歐洲、歐盟、歐洲國家的關係，「我認為北京聽到了很多關於歐洲對俄羅斯入侵烏克蘭的擔憂，以及中國對於反對這種侵略正在做什麼或沒做什麼。」

「中國在俄烏戰爭中的言行，將會隨著時間的推移而發酵。」布林肯稱，無論中國和俄羅斯怎麼解釋這場戰爭的由來，這都迴避不了一個根本的問題，即一邊是侵略者，另一邊是受害者。

布林肯說，這並非是要不要站在美國一邊的問題，而是關於站在對與錯哪一邊的問題，是關於站在國際體系的基本原則一邊、還是站在混亂和衝突一邊的問題，最終中國必須做出選擇。