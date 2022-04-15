血友病患者運動強度分級指引（醫師提供）

世界血友病聯盟為提升大眾對於血友病的關注，將每年4月17日定為「世界血友病日」，血友病是一種罕見的遺傳性基因缺陷疾病，根據健保署最新年度統計，台灣血友病患者人數約1650人，其中約9成為男性，因血液中凝血因子濃度不足，造成凝血功能異常，患者常在受傷、碰撞時發生血流不止，甚至因自發性出血而導致關節腫脹、變形等狀況，因此在日常活動受到侷限且得小心翼翼。

一名男童在出生後3天內接連發生黃疸指數偏高、臉色蒼白、甚至腳後跟的抽血傷口無法止血等症狀，家長原以為孩子患有貧血問題，經醫師診斷確診為A型重度血友病，而男童一歲多時手肘開始反覆自發性出血，嚴重時甚至連對一般人輕而易舉的「伸直手臂」都無法做到。

在中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科醫師翁德甫的建議下，男童提早接受預防性治療，到目前為止，幾乎沒有再發生任何的自發性出血，今年升上國小二年級的他也能放心跟同學玩樂，更化身小小舞王培養跳舞的興趣，也學習游泳與其他球類運動。男童媽媽開心分享，看到孩子能如此正面、充滿活力，希望藉此鼓勵更多的血友病病友積極接受治療，不必因為疾病而退縮、怯於嘗試。

翁德甫表示，血友病的治療技術不斷在進步，大多數患者透過預防性治療與個人化醫療管理輔助工具，都能過著與一般人無異的生活，今年血友病日鼓勵病友打破疾病的框架，不論運動或是各種挑戰，只要配合專業醫療人員的幫助就有機會嘗試，鼓勵所有病友跨出自己的步伐，挑戰不同體驗並樂在其中！

過往治療方式有限及醫療觀念不普，約半數慢性出血疾病患者表示害怕運動所引起出血、疼痛或身體不適，長期缺乏運動習慣或被限制只能從事特定活動下，衍生代謝症候群、心肺耐力不足或肌力不足等問題。研究指出，此一狀況對於患者的心理健康、日常生活品質產生直接影響，近5成病友感受輕度至重度的焦慮與憂鬱，也因此容易陷入出血疼痛、受到限制而產生憂鬱或焦慮及生活品質降低的惡性循環。

林口長庚紀念醫院血友病中心主任張鴻將凝血因子比喻為電池電量，說明血友病患者必須透過注射凝血因子達一定濃度來維持自己「滿格電」的狀態，除了預防不可控的出血，在遵守醫囑與掌握個人狀態的情況下，能安全地從事強度較高的運動或較有挑戰性的動態活動，將有助於病友保持正面心情、提升生活品質，故預防性治療已成為現今血友病治療趨勢。

高雄長庚紀念醫院血友病中心主任蕭志誠分享，運動是減少肥胖、保護關節，幫助病友維持身體健康的關鍵因素，許多病友們也期待能夠體驗強度較高的運動，如棒球、籃球及自行車等等，建議病友們在進行前可先參考運動分級指引並與醫師討論，搭配個人化醫療管理輔助工具進行活動安排，才能安全享受更全面、更精彩的人生體驗。

今年世界血友病日主題「全民可及Access for All」號召全民關注，共同創造一個對病友更友善的環境，也希望病友勇敢動起來，體驗更全面的精彩生活。台灣武田藥品今年再度攜手中山醫學大學附設醫院、高雄長庚紀念醫院及林口長庚紀念醫院，展開「PK Station全面啟動尬電戰」，首創以電玩對戰概念結合AR科技互動裝置，帶領民眾體驗從事高強度運動時的樂趣，參加者可自行選擇與醫師、名人或病友身分，進行不同運動項目的對戰，排行榜分數還可跨院對決，讓民眾更加認識血友病，以實際行動支持，鼓勵病友體驗生活中的各種可能性。