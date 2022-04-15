亞太電(3682)今臨時股東會登場，主要就是要通過併入遠傳(4904)一案，現場小股東炮火十足，提出多項質疑，更有小股東直言，「請董事長陳鵬摸著良心，是否有認真為股東思考」!

今日亞太電股東會火藥味十足，小股東輪番上陣，主要是針對通過與遠傳的合併案，直指換股比例被賤價出售，相較市價，折價二成左右，也質疑大股東台鐵是否有同意，另外，就是董事之一的李和音(即鴻海董事代表、遠傳資深副總)沒有迴避問題等。

不僅如此，現場也有小股東抗議，現任董事長陳鵬是來自鴻海(2317)集團，不努力經營亞太電，反而告訴證交所未來經營將越走下坡，甚至可能變成全額交割股，對此，將向法院提出訴訟；更有股東直言，「董事長陳鵬摸著良心，是否有認真為股東思考，小股東的錢是辛苦錢，但錢少不代表人笨」，更質疑李和音董事在董事會上沒有迴避此合併案!

此外，會中也有小股東質疑，除了遠傳以外，是否有其他電信業者對亞太電信有興趣，如果有的話，為何要選擇賣給遠傳，再者，台鐵當天在董事會上沒有投下贊成票，為何亞太電信公告是出席股東無異議通過。

對此，亞太電律師回應，董事會當天上台鐵無異議，也無表示反對意見。

亞太電大股東除鴻海集團、遠傳外，前五大股東還有台鐵、台灣大(3045)、華榮電信電纜等。

亞太電董事會日前通過擬併入遠傳，將由遠傳發行3.57億新股，斥資247億元收購亞太電，每1股的亞太電信換遠傳0.0934406股，合併後鴻海將持有遠傳4%股權。合併基準日訂為9月30日，該案仍需主管機關NCC及公平會審核通過。