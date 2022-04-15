全民拚防疫，流感、腸病毒疫情降溫，但書田診所泌尿科主任醫師林儒廷觀察，門診淋病患者不減反增，且不乏大學新鮮人染病，籲民眾勿輕忽安全性行為。

林儒廷說明，淋病是接觸到淋病雙球菌而引起，男性感染後2至7天可能出現症狀，包含尿道口有白色或黃色有異味的分泌物、排尿灼熱刺痛等，但女性感染後潛伏期較長，且症狀不明顯，大多無疼痛感，少數出現黃綠色分泌物，易被忽略，感染者未儘早治療傳染力可持續數月。

林儒廷表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，流感、腸病毒等傳染病減少，但門診觀察淋病患者約增加1至3成。由衛生福利部疾病管制署統計來看，民國105年全台淋病確診人數為4000多例，109、110年皆達7000多例；今年1至3月就有近2000人確診，推估全年病例可能近8000例。

針對淋病患者增加的原因，林儒廷推估，疫情期間無法出國，娛樂、運動等休閒也受限，可能因此讓人的相處與親密感需求增加，但又輕忽安全性行為導致，且患者年齡也有愈來愈年輕的現象。

林儒廷說，淋病主要感染族群以25至39歲男性為多，以往門診也多半是20歲以上的病人求診，但近年卻不乏18、19歲的大學新鮮人，在高風險性行為後出現相關症狀來求診。

在診斷與治療方面，林儒廷表示，會先對患者驗尿與分泌物，檢測到淋病雙球菌即可診斷，治療方面以針劑注射與口服抗生素為主，配合醫囑治療1至2週即可痊癒；且性伴侶應一起接受檢查，若有感染須同時治療，以免反覆感染。

林儒廷提到，感染淋病後若未完整治療，男性可能會引起慢性尿道炎、膀胱炎、攝護腺炎、尿道狹窄、不孕等問題；女性則是子宮內膜炎，甚至輸卵管炎或骨盆腔炎，可能導致不孕。

最後林儒廷提醒，預防淋病要避免多重性伴侶及危險性行為，同時全程使用保險套，可減低感染的機會；若出現疑似症狀時，應盡快就醫，切勿自行用藥以免延誤病情。（編輯：陳政偉）1110415