2002年震驚各界的擄人勒贖燒死肉票案，主嫌蔡峰宗、李德榮、吳榮福等人均遭逮，且分別遭判處死刑、無期徒刑，而另名共犯巫秋標遭通緝逃亡20年，竟在13日晚間出外找朋友時，遇到巡邏員警，與警方發生追逐，最終仍被逮捕，警方訊問後，將巫秋標移送台南地檢署偵辦。

蔡峰宗2002年經濟窘迫，覬覦鄰居李家的龐大財產，便夥同李德榮、吳榮福、巫秋標製造假車禍，並綁架鄰居兒子李效旻向李家要求1500萬元贖金，但談判過程中，雙方價碼談不攏，且不慎讓李效旻看到犯嫌的面貌，李德榮竟將李效旻綁在車座上，以柴油淋澆李效旻，再點火活活將他燒死湮滅證據。

案發後，經檢警組成專案小組，循線逮捕蔡峰宗、李德榮、吳榮福等人，李德榮於2011年遭法院判處死刑定讞，而蔡峰宗、吳榮福則被判處無期徒刑，最後一名犯嫌巫秋標則是不斷逃亡，遭通緝20年後，仍栽在巡邏員警手上，躲不過牢獄之災。

高市警鳳山分局南成派出所員警13日晚間執行巡邏勤務時，行經鳳山區瑞隆東路，發現一名機車騎士見到警察便立刻迴轉，警方察覺有異上前攔查，騎士竟然加速逃逸，騎車與警方追逐約400公尺後，於華興街棄車徒步逃逸，但最終仍然被員警逮捕。

警方逮捕該名騎士時，原先還不願配合說出身分，甚至虛報他人身分證號，最後才向警方坦承自己是通緝犯，警方調查發現，遭逮的巫男就是20年前犯下震驚社會擄人勒贖殺人案件的重大逃犯。

據了解，巫秋標逃亡期間隱姓埋名，靠著四處打零工過生活，身分證、健保卡等證件都已經丟棄，20年來若有病痛都只到藥房買藥，不敢到診所或醫院就醫，就怕身分漏餡，沒想到只差5年就能躲過牢獄之災的巫秋標最終難逃法眼，仍然被逮捕歸案，警方訊問後，依法將巫男移送台南地檢署偵辦。