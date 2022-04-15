高市警左營分局爆發群聚感染，先是1名女員警出現症狀，就醫採檢後確診，分局緊急全員篩檢，初步清查，共有9名員警確診，另有1名橋頭地檢署派駐左營分局的外役人員染疫。分局長及副分局長目前均居家隔離中。市警局長黃明昭為避免影響勤務指揮，維持分局運作，立刻指派警政監黃文哲代理左營分局長，公關室專員蔡岳同代理副分局長，外勤人員維持正常，內勤人員則採取居家上班。

今天起代理分局長的黃文哲曾任左營、三民二、苓雅等分局長，對分局各項工作與業務有豐富經驗，左營分局昨天清消後，代理正副分局長今天正式進駐協助。

高雄市長陳其邁表示，感染源初步排除職場工作勤務感染，而是1名人員有社區接觸而染疫。

陳其邁指出，經初步清查，左營分局總共有9＋1人確診，9人屬於分局員警，另有1人是橋頭地檢署派駐在左營分局的外役人員，染疫對象都屬於內勤人員，集中在特定樓層，勤務工作上雖然有影響，但警察局已經立刻針對勤務做出調整