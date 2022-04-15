TVBS 歡樂台《11點熱吵店》邀請到網紅始祖「這群人」展榮、展瑞、茵聲、木星、董仔、尼克、石頭合體上節目，一起工作超過十年的感情難能可貴、默契絕佳。「這群人」跟《11點熱吵店》堪稱史上最大型的聯名影片也即將在「這群人」的YouTube頻道上架。「這群人」上節目互虧對方戀情沒在客氣，董仔首次在節目裡自曝曾告白過展瑞，卻慘收好人卡，展瑞還補上一句「我們當朋友比較好」，讓董仔以淚洗面。

「這群人」將第一次合體談話節目電視通告獻給《11點熱吵店》，在錄影前，尼克先提前打預防針，表示「這群人」的YouTube影片比較多偏向戲劇，而且經過剪接，對於綜藝節目比較沒經驗，笑說：「等等如果有即興的，大家應該會覺得很難笑。」一旁的茵聲聽了大笑說：「最好是啦！」

原本就是鐵粉的主持人Melody跟沈玉琳，常把「這群人」的影片當作「下飯神器」，沈玉琳自曝曾偷過「這群人」的「哏」來用，他最常講的「OMG！OMG！OMG！」，居然就是來自茵聲，曾在影片中聽茵聲講「OMG」，發現居然有人跟自己一樣瘋狂，就偷學起來當成口頭禪。

「這群人」團員中的三位女生茵聲、木星、董仔，錄影當天也不約而同的穿了相同色系的衣服，三朵花除了是工作夥伴，私下也是互相陪伴的好姐妹，感情自然不在話下。《11點熱吵店》聊到各自與哪位成員最有默契，董仔自己爆料：「當然是展瑞啊！我高中時暗戀過他，我在我生日當天跟他告白。」展瑞不好意思的說：「但我當時拒絕他！」

Melody追問在生日會上是怎麼被拒絕？董仔則說當天是用簡訊告白，所以也是被簡訊拒絕。展瑞記得當時回覆董仔的訊息是「妳是個好人」。茵聲在一旁聽了則說：「你就發人家好人卡！」董仔說高中時兩人一起打工，加上展瑞很貼心，才產生情愫，被拒絕後哭了好幾天。茵聲再補一槍說：「展瑞就是中央空調，他對每個女生都很貼心。」

跟家人一樣的「這群人」連感情的事都可以會互虧，尼克看到茵聲失戀時，都會以哥哥的身分勸她「看開點」。茵聲表示自己失戀時會自我療傷，躲起來一直哭；復原後，再當成笑話跟大家分享。尼克也虧茵聲：「我很珍惜茵聲失戀的時候，因為她失戀時會特別的『瘦』，比較好拍。」還開玩笑說茵聲「幸福肥」時，影片的後製都要把螢幕拉長，搞得其他人變得超細長。《11點熱吵店》每周一到周五晚間11點於TVBS歡樂台 播出。