中國新聞網15日報導，據中國載人航太工程辦公室14日晚消息，神舟13號載人太空船已完成全部既定任務，即將撤離太空站核心艙組合體，返回東風著陸場。自去年「入住」中國太空站以來，神舟13號飛行乘組已經在軌逾180天，其間，3名太空人不僅創造多個中國航太新紀錄，還解鎖不少太空新技能、體驗豐富在軌生活。

創造新紀錄方面，去年10月16日，太空人翟志剛、王亞平、葉光富搭乘神舟13號載人飛船進入太空，成為中國太空站第二批「住戶」，目標之一是創下中國太空人連續在軌飛行時間長達6個月的新紀錄。

在軌以來，3名太空人迎來不少高光時刻。此次任務是翟志剛時隔13年再次飛往太空。作為中國「太空漫步第一人」，翟志剛去年又進行了兩次出艙活動，成為目前出艙次數最多的中國太空人。

同樣是第二次執行飛行任務的王亞平如今已成為累計在軌時間最長的中國太空人。此外，她也是中國首位兩次進入太空以及首個進駐中國太空站的女太空人，並邁出了中國女性艙外太空行走第一步。

此次任務是葉光富的「飛天首秀」！作為第二批太空人中最年輕的一位，葉光富首次前往太空就面臨半年的長期駐留和一次艙外活動。在出艙任務中，葉光富不僅初次站上機械臂抬升全景相機，還和翟志剛協同完成了艙外「人工運貨」新試驗。

解鎖新技能方面， 3名太空人共執行兩次出艙任務，完成兩次太空授課，並通過「天宮對話」等天地連線活動與中外青少年友好互動。

在軌過佳節方面，此次「太空出差」，中國太空人首次實現了在太空跨年、度春節、過元宵。佳節之際，神舟13號飛行乘組總是「準點」從太空送來祝福。

為了在軌迎新春，3名太空人提前貼「福」字、寫春聯、掛燈籠，在中國紅的點綴下，「太空之家」被裝扮得年味滿滿。

除夕夜，太空人不僅享受地面工作人員專門準備的年夜飯「標配」餃子，飯後還在太空站收看了春晚直播。元宵節祝福則是發揮各自所長，王亞平在太空站古箏彈奏《茉莉花》開場；翟志剛揮毫潑墨，剛勁有力地寫下謎面，和葉光富一起送上太空燈謎「白雲蓬蓬生足下」「懷抱寰宇懸浮立」。