卡友最愛首刷禮大揭密。根據兆豐銀行調查顯示，近兩年送出的辦卡首刷禮品項中，有超過6成民眾都選擇行李箱，比例為60％；選擇500元刷卡金的則為39％；至於選擇寵物險的民眾僅1％，顯示首刷禮的實用性及價值感，確實能有效吸引卡友，大幅提升辦卡意願。

究竟要如何在眾家銀行的首刷禮中異軍突起。兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，除了比容量外，行李箱的外觀吸睛程度也很重要，以兆豐為例，最早是以素色外觀為主，近年為了吸引年輕客群，特別與家喻戶曉的「臺灣吧」攜手合作，讓饒富趣味的「黑啤及啤下組織」5隻超萌台灣保育動物明星，一躍成為行李箱上的主角，推出至今已經送出超過3萬個行李箱，極受卡友喜愛。

此外，觀察目前首刷禮送行李箱的銀行，除了兆豐推出的臺灣吧20吋行李箱外，同為卡通主角的還有中國信託送的LINE官方授權行李箱，其他也有以素面設計為主的像是台新的玫瑰粉行李箱、新光的冰湖藍行李箱等，依據主攻客群的差異性，各種款式都能吸引到對應的族群。

兆豐銀行提醒，今年特地打造的超萌行李箱，除了以當紅的露營情境為主，「臺灣吧」中的黑啤（台灣黑熊）、藍地（台灣帝雉）、紅瑰（櫻花鉤吻鮭）、黃紹（石虎）以及白米（台灣獼猴）也各自以逗趣的模樣躍然「箱」上，希望讓民眾在消費之餘，也能認知到台灣原生種動物的重要性，讓保育能從生活中做起。

即日起至111年底，只要是108年後沒持有過兆豐信用卡的民眾，申辦指定信用卡並於核卡30日後刷滿3千元，免登錄即可帶回行李箱，有興趣的民眾可多加把握。